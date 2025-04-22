Іспанія планує підвищити витрати на оборону до 2% ВВП

Іспанія виділить 10,5 мільярдів євро інвестицій для забезпечення виконання свого зобов'язання перед НАТО щодо витрат на оборону в розмірі 2% ВВП цього року.

Про це пише Bloomberg.

Прем'єр-міністр країни Педро Санчес заявив, що у зв'язку зі зростаючим тиском Сполучених Штатів на країни НАТО щодо збільшення оборонних інвестицій, Іспанія прискорила свої плани та збільшить витрати на оборону до 2% ВВП вже у 2025 році, а не у 2029, як передбачалося раніше.

"Ми повинні взяти кермо влади у свої руки, і Іспанія не залишиться осторонь цього процесу, а буде в центрі поряд з іншими. Для цього необхідно дотримуватися інвестиційних цілей", — сказав Санчес в Мадриді.

Цього року країна збільшить оборонний бюджет на 10,5 мільярда євро (12,1 мільярда доларів), довівши його до понад 23 мільярдів євро. Це стало можливим після досягнення 1,4% ВВП на оборонні витрати у 2024 році.

За словами глави іспанського уряду, близько 35% від загальної суми інвестицій піде на зарплати й навчання, 31% — на телекомунікації та засоби безпеки, а 19% — на оборонне обладнання.

Санчес зазначив, що цього року більші витрати на оборону будуть здійснюватися виключно з внутрішніх коштів. Цей план не потребуватиме схвалення парламенту, оскільки він переорієнтує державні витрати, а не збільшить їх.

Іспанія в НАТО

Іспанія довгий час мала суперечливу історію щодо військових витрат. Її вступ до НАТО в середині 1980-х років став знаковою політичною подією для тодішнього соціалістичного уряду, що вимагало від партії значних ідеологічних зрушень.\

Під час економічної кризи 2008-2012 років країна різко скоротила витрати на озброєння, боєприпаси та навіть військові навчання, і з того часу інвестиції в цю сферу були обмеженими, пише Bloomberg.

Нагадаємо, що Італія також збирається збільшити свої витрати на оборону, щоб досягти цільового показника НАТО у 2% від валового внутрішнього продукту вже цього року.