IT Arena открыла регистрацию на Startup Competition с фондом до $3 миллионов

Организаторы крупнейшей англоязычной технологической конференции Украины IT Arena объявили о старте регистрации на Startup Competition 2025.

Об этом сообщает Минцифры.

Во время мероприятия, которое состоится 26-28 сентября во Львове, техностартапы будут соревноваться за призовой фонд $60 000 от Фонда развития инноваций, а также за возможность привлечь инвестиции из фонда, уже достигшего $3 миллионов.

Кто может подать заявку

Конкурс будет проходить в двух категориях: общей и defense tech.

Подать заявку на участие могут стартапы, основанные не ранее 2020 года, которые имеют демоверсию продукта и первые показатели деятельности, привлекли не более 5 миллионов долларов внешних инвестиций и не связанные с Россией или Беларусью.

Также организаторы приглашают инвесторов, иностранные компании и менторов принять участие в мероприятии — представить свои стенды или поделиться экспертизой онлайн или офлайн.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 28 июня 2025 года.

Добавим, пятнадцать украинских стартапов на стадиях pre-seed и seed получили гранты от $25 000 до $50 000 в рамках программы финансирования от Украинского фонда стартапов (USF) в партнерстве с Ukraine-Moldova American Enterprise Fund.