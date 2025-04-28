IT Arena відкрила реєстрацію на Startup Competition із фондом до $3 мільйонів

Організатори найбільшої англомовної технологічної конференції України IT Arena оголосили про старт реєстрації на Startup Competition 2025.

Про це повідомляє Мінцифри.

Під час заходу, який відбудеться 26–28 вересня у Львові, техностартапи змагатимуться за призовий фонд $60 000 від Фонду розвитку інновацій, а також за можливість залучити інвестиції з фонду, що вже досяг $3 мільйонів.

Хто може подати заявку

Конкурс проходитиме у двох категоріях: загальній та defense tech.

Подати заявку на участь можуть стартапи, засновані не раніше 2020 року, які мають демоверсію продукту та перші показники діяльності, залучили не більше $5 мільйонів зовнішніх інвестицій та не пов’язані з Росією чи Білоруссю.

Також організатори запрошують інвесторів, іноземні компанії та менторів взяти участь у заході — представити власні стенди або поділитися експертизою онлайн чи офлайн.

Подати заявку на участь у конкурсі можна до 28 червня 2025 року.

Додамо, п’ятнадцять українських стартапів на стадіях pre-seed та seed отримали гранти від $25 000 до $50 000 у межах програми фінансування від Українського фонду стартапів (USF) у партнерстві з Ukraine-Moldova American Enterprise Fund.