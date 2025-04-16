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Українські стартапи залучили $525 тис. за результатами трьох Pitch Day

стартапи
Українські стартапи залучили $525 000 / Мінцифри

П’ятнадцять українських стартапів на стадіях pre-seed та seed отримали гранти від $25 000 до $50 000 у межах програми фінансування від Українського фонду стартапів (USF) у партнерстві з Ukraine-Moldova American Enterprise Fund.

Про це повідомляє Мінцифри.

На сьомому та дев’ятому Pitch Day гранти по $25 000 отримали проєкти на стадії pre-seed:

  • Uwell — медичний застосунок з ліцензією, що забезпечує цілодобовий доступ до персонального лікаря;
  • Funely AI — платформа для створення лендингів, контенту, маркетингових кампаній та обробки лідів;
  • Hot Stock — система відстеження товарних запасів у реальному часі;
  • Compet AI — сервіс для аналізу конкурентів, ринку та аудиторії;
  • Flux HR — платформа відеоінтерв’ю з ШІ, що оцінює кандидатів;
  • Spry — інструмент для аналізу корпоративних календарів і покращення комунікації під час дзвінків;
  • Napiy — інноваційний замінник харчування;
  • Svitylo — платформа для підготовки студентів-медиків;
  • Wolk — ШІ-рішення для перевірки кандидатів і первинних співбесід;

На восьмому Pitch Day гранти по $50 000 на стадії seed отримали:

  • Craftruder — технологія 3D-друку для будівельних блоків з унікальним дизайном;
  • Numo ADHD — застосунок для підтримки людей з СДУГ за допомогою ШІ та гейміфікації;
  • StackBob — браузерна платформа для керування доступами працівників до сервісів;
  • Qudi Mask 2 — маска для створення ШІ-аватара та контенту;
  • MARV 2EX — система моніторингу пилу у вибухонебезпечних середовищах;
  • Patchwork — застосунок для розвитку когнітивних і моторних навичок у дітей з аутизмом.

"Останніми роками завдяки участі у міжнародних конференціях, які ми організували з Українським фондом стартапів, компанії залучили близько $90 000 000 інвестицій", - написав очільник відомства Михайло Федоров.

За його словами, підтримка USF та міжнародних партнерів дозволяє українським інноваційним проєктам продовжувати розвиватися, нарощувати потужності та інтегруватися у глобальний ринок навіть в умовах війни.

Загалом у межах програми виділять $2,5 млн на підтримку амбітних українських компаній на стадіях pre-seed та seed.

Додамо, 2 квітня розпочався прийом заявок на новий проєкт PERSH1, який об’єднає талановитих інноваторів з усієї країни. Амбітні креатори та генератори ідей зможуть увійти до спільноти топових підприємців і зробити перший крок до запуску власного стартапу. 

Автор:
Тетяна Гойденко