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Українські стартапи залучили $525 тис. за результатами трьох Pitch Day
П’ятнадцять українських стартапів на стадіях pre-seed та seed отримали гранти від $25 000 до $50 000 у межах програми фінансування від Українського фонду стартапів (USF) у партнерстві з Ukraine-Moldova American Enterprise Fund.
Про це повідомляє Мінцифри.
На сьомому та дев’ятому Pitch Day гранти по $25 000 отримали проєкти на стадії pre-seed:
- Uwell — медичний застосунок з ліцензією, що забезпечує цілодобовий доступ до персонального лікаря;
- Funely AI — платформа для створення лендингів, контенту, маркетингових кампаній та обробки лідів;
- Hot Stock — система відстеження товарних запасів у реальному часі;
- Compet AI — сервіс для аналізу конкурентів, ринку та аудиторії;
- Flux HR — платформа відеоінтерв’ю з ШІ, що оцінює кандидатів;
- Spry — інструмент для аналізу корпоративних календарів і покращення комунікації під час дзвінків;
- Napiy — інноваційний замінник харчування;
- Svitylo — платформа для підготовки студентів-медиків;
- Wolk — ШІ-рішення для перевірки кандидатів і первинних співбесід;
На восьмому Pitch Day гранти по $50 000 на стадії seed отримали:
- Craftruder — технологія 3D-друку для будівельних блоків з унікальним дизайном;
- Numo ADHD — застосунок для підтримки людей з СДУГ за допомогою ШІ та гейміфікації;
- StackBob — браузерна платформа для керування доступами працівників до сервісів;
- Qudi Mask 2 — маска для створення ШІ-аватара та контенту;
- MARV 2EX — система моніторингу пилу у вибухонебезпечних середовищах;
- Patchwork — застосунок для розвитку когнітивних і моторних навичок у дітей з аутизмом.
"Останніми роками завдяки участі у міжнародних конференціях, які ми організували з Українським фондом стартапів, компанії залучили близько $90 000 000 інвестицій", - написав очільник відомства Михайло Федоров.
За його словами, підтримка USF та міжнародних партнерів дозволяє українським інноваційним проєктам продовжувати розвиватися, нарощувати потужності та інтегруватися у глобальний ринок навіть в умовах війни.
Загалом у межах програми виділять $2,5 млн на підтримку амбітних українських компаній на стадіях pre-seed та seed.
Додамо, 2 квітня розпочався прийом заявок на новий проєкт PERSH1, який об’єднає талановитих інноваторів з усієї країни. Амбітні креатори та генератори ідей зможуть увійти до спільноти топових підприємців і зробити перший крок до запуску власного стартапу.