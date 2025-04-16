Мінцифри відбере вісім стартапів для участі у престижній технологічній конференції в Амстердамі

Міністерство цифрової трансформації України оголосило відбір восьми інноваційних стартапів, які представлять країну на престижній The Next Web Conference у Амстердамі.

Про це йдеться в повідомленні Мінцифри.

Цьогоріч Україна вперше офіційно візьме участь у цій технологічній події, що вважається однією з найвпливовіших у Європі.

Конференція відбудеться 19–20 червня та збере провідні технологічні компанії, інвесторів і фахівців з цифрової трансформації з усього світу. Для українських стартапів участь у заході відкриває можливості для залучення інвестицій, міжнародної співпраці та масштабування бізнесу.

До участі у відборі запрошуються стартапи й скейлапи, які відповідають низці критеріїв. Для стартапів це фінансування на рівні від bootstrapped до раунду Series C, рік заснування з 2018 по 2024-й та до 100 працівників у команді.

Скейлапи повинні бути засновані у 2014–2021 роках і мати до 200 співробітників. Усі заявники мають розробляти інноваційні software- або hardware-продукти на основі технологій, створених в Україні.

Заявки на участь у відборі приймаються до 30 квітня. Участь української делегації організовують Міністерство цифрової трансформації, Український фонд стартапів, YEP Accelerator, Plug and Play та ініціатива Seeds of Bravery.

Організатори наголошують, що участь у The Next Web Conference є важливою нагодою масштабувати українські технології та заявити про себе на глобальному ринку інновацій.

Додамо, 2 квітня розпочався прийом заявок на новий проєкт PERSH1, який об’єднає талановитих інноваторів з усієї країни. Амбітні креатори та генератори ідей зможуть увійти до спільноти топових підприємців і зробити перший крок до запуску власного стартапу.