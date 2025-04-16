Минцифры отберет восемь стартапов для участия в престижной технологической конференции в Амстердаме

Министерство цифровой трансформации Украины объявило отбор восьми инновационных стартапов, представляющих страну на престижной The Next Web Conference в Амстердаме.

Об этом говорится в сообщении Минцифры.

В этом году Украина впервые официально примет участие в этом технологическом событии, которое считается одним из самых влиятельных в Европе.

Конференция состоится 19-20 июня и соберет ведущие технологические компании, инвесторов и специалистов по цифровой трансформации со всего мира. Для украинских стартапов участие в мероприятии открывает возможности для привлечения инвестиций, международного сотрудничества и масштабирования бизнеса.

К участию в отборе приглашаются стартапы и скейлапы, соответствующие ряду критериев. Для стартапов это финансирование на уровне от bootstrapped до раунда Series C, год основания с 2018 по 2024 и до 100 работников в команде.

Скейлапы должны быть основаны в 2014–2021 годах и иметь до 200 сотрудников. Все заявители должны разрабатывать инновационные software- или hardware-продукты на основе технологий, созданных в Украине.

Заявки на участие в отборе принимаются до 30 апреля. Участие украинской делегации организуют Министерство цифровой трансформации, Украинский фонд стартапов, YEP Accelerator, Plug and Play и инициатива Seeds of Bravery.

Организаторы отмечают, что участие в The Next Web Conference является важной возможностью масштабировать украинские технологии и заявить о себе на глобальном рынке инноваций.

Добавим, 2 апреля начался прием заявок на новый проект PERSH1, объединяющий талантливых инноваторов со всей страны. Амбициозные креаторы и генераторы идей смогут войти в сообщество топовых предпринимателей и сделать первый шаг к запуску собственного стартапа.