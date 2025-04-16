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Украинские стартапы привлекли $525 тыс. по результатам трех Pitch Day

стартапы
Украинские стартапы привлекли $525 000 / Минцифры

Пятнадцать украинских стартапов на стадиях pre-seed и seed получили гранты от $25 000 до $50 000 в рамках программы финансирования от Украинского фонда стартапов (USF) в партнерстве с Ukraine-Moldova American Enterprise Fund.

Об этом сообщает Минцифры.

На седьмом и девятом Pitch Day гранты по $25 000 получили проекты на стадии pre-seed:

  • Uwell – медицинское приложение с лицензией, обеспечивающее круглосуточный доступ к персональному врачу;
  • Funely AI – платформа для создания лендингов, контента, маркетинговых кампаний и обработки лидов;
  • Hot Stock - система отслеживания товарных запасов в реальном времени;
  • Compet AI – сервис для анализа конкурентов, рынка и аудитории;
  • Flux HR — платформа видеоинтервью с ИИ, оценивающая кандидатов;
  • Spry – инструмент для анализа корпоративных календарей и улучшения коммуникации во время звонков;
  • Napiy – инновационный заменитель питания;
  • Svitylo – платформа для подготовки студентов-медиков;
  • Wolk – ШИ-решения для проверки кандидатов и первичных собеседований;

На восьмом Pitch Day гранты по $50 000 на стадии seed получили:

  • Craftruder – технология 3D-печати для строительных блоков с уникальным дизайном;
  • Numo ADHD — приложение для поддержки людей с СДВГ с помощью ИИ и геймификации;
  • StackBob – браузерная платформа для управления доступами работников к сервисам;
  • Qudi Mask 2 – маска для создания ШИ-аватара и контента;
  • MARV 2EX - система мониторинга пыли во взрывоопасных средах;
  • Patchwork – приложение для развития когнитивных и моторных навыков у детей с аутизмом.

"В последние годы благодаря участию в международных конференциях, которые мы организовали с Украинским фондом стартапов, компании привлекли около $90 000 000 инвестиций", — написал глава ведомства Михаил Федоров.

По его словам, поддержка USF и международных партнеров позволяет украинским инновационным проектам продолжать развиваться, наращивать мощности и интегрироваться в глобальный рынок даже в условиях войны.

В рамках программы выделят $2,5 млн в поддержку амбициозных украинских компаний на стадиях pre-seed и seed.

Добавим, 2 апреля начался прием заявок на новый проект PERSH1, объединяющий талантливых инноваторов со всей страны. Амбициозные креаторы и генераторы идей смогут войти в сообщество топовых предпринимателей и сделать первый шаг к запуску собственного   стартапа.

Автор:
Татьяна Гойденко