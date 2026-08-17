ІТ-ФОП теряют позиции: программирование впервые ушло в минус

В Украине впервые в сфере компьютерного программирования закрылось больше ФЛП, чем открылось: во втором квартале 2026 количество прекращений превысило регистрации на 506. Это происходит на фоне общего оживления малого бизнеса — в первом полугодии в стране открылось на 40,2 тыс. ФЛП больше, чем закрылось.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на dev.ua.

Во втором квартале количество новых ІТ-ФЛП сократилось на 8,7% — до 8,8 тыс., тогда как количество закрытий выросло на 6,5%. В результате чистый прирост предпринимателей в секторе сократился более чем вдвое — с 2,1 тыс. до примерно 800 ФЛП.

Худшая динамика зафиксирована в самом большом для ІТ направлении — компьютерном программировании. За квартал здесь зарегистрировали около 4 тыс. ФЛП, а закрыли — примерно 4,5 тыс. По итогам всего первого полугодия отрицательный баланс составил 267 предпринимателей.

В общем, ІТ-сектор во втором квартале все еще остался в плюсе — примерно на 790 ФЛП. Однако этот прирост обеспечили другие смежные направления, компенсирующие сокращение в программировании.

Такая динамика контрастирует с ситуацией в малом бизнесе в целом. За первое полугодие в Украине зарегистрировали 140,3 тыс. новых ФЛП, а прекратили работу 100,1 тыс. предпринимателей. Чистый прирост составил 40,2 тыс. ФЛП.

Во втором квартале количество новых регистраций возросло на 22% по сравнению с началом года и стало самым высоким для второго квартала за последние пять лет.

Аналитики связывают ухудшение ситуации в программировании с изменениями спроса на ІТ-рынке. Компании активнее ищут специалистов в DefTech, Hardware, Embedded, работе с данными и искусственным интеллектом, в то время как конкуренция среди классических разработчиков растет.

Напомним, ранее количество ІТ-ФЛП сократилось более чем на 56 тыс., или примерно на 21%, в 2025–2026 годах. Одновременно в ИТ росла доля специалистов, работающих через гиг-контракты и другие формы занятости.