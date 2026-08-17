ІТ-ФОПи втрачають позиції: програмування вперше пішло в мінус

В Україні вперше у сфері комп'ютерного програмування закрилося більше ФОП, ніж відкрилося: у другому кварталі 2026 року кількість припинень перевищила реєстрації на 506. Це відбувається на тлі загального пожвавлення малого бізнесу — у першому півріччі в країні відкрилося на 40,2 тис. ФОП більше, ніж закрилося.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на dev.ua.

У другому кварталі кількість нових ІТ-ФОПів скоротилася на 8,7% — до 8,8 тис., тоді як кількість закриттів зросла на 6,5%. У результаті чистий приріст підприємців у секторі скоротився більш ніж удвічі — з 2,1 тис. до приблизно 800 ФОПів.

Найгірша динаміка зафіксована у найбільшому для ІТ напрямі — комп'ютерному програмуванні. За квартал тут зареєстрували близько 4 тис. ФОП, а закрили — приблизно 4,5 тис. За підсумками всього першого півріччя негативний баланс становив 267 підприємців.

Загалом ІТ-сектор у другому кварталі все ще залишився в плюсі — приблизно на 790 ФОПів. Однак цей приріст забезпечили інші суміжні напрями, які компенсували скорочення у програмуванні.

Така динаміка контрастує із ситуацією в малому бізнесі загалом. За перше півріччя в Україні зареєстрували 140,3 тис. нових ФОП, а припинили роботу 100,1 тис. підприємців. Чистий приріст становив 40,2 тис. ФОП.

У другому кварталі кількість нових реєстрацій зросла на 22% порівняно з початком року та стала найвищою для другого кварталу за останні п'ять років.

Аналітики пов'язують погіршення ситуації у програмуванні зі змінами попиту на ІТ-ринку. Компанії активніше шукають фахівців у DefTech, Hardware, Embedded, роботі з даними та штучним інтелектом, тоді як конкуренція серед класичних розробників зростає.

Нагадаємо, раніше кількість ІТ-ФОПів скоротилася більш ніж на 56 тис., або приблизно на 21%, у 2025–2026 роках. Одночасно в ІТ зростала частка фахівців, які працюють через гіг-контракти та інші форми зайнятості.