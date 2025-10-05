IТ-рынок труда в ІІІ квартале 2025 года: вакансии выросли на 12%

В третьем квартале 2025 года украинский IТ-рынок труда продемонстрировал заметное оживление. За июль-сентябрь компании разместили на DOU на 12% больше вакансий, чем во втором квартале.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на DOU.ua.

В июле зафиксирован абсолютный рекорд с начала полномасштабного вторжения — 7210 вакансий. В сентябре показатель остался почти на том же уровне — 7194 вакансии.

Рост в категориях

Больше всего вакансий добавилось в категории "Военное дело" (+291). Также ощутимый рост произошел в маркетинге (+271). Более чем на 100 вакансий увеличились показатели по направлениям Front-end, Hardware и Project Manager.

Среди технических специальностей особенно выделяется AI/ML – в сентябре опубликовано 160 вакансий. Для аналитиков рекордные 446 вакансий, почти столько же, как и до войны. По направлению Data Engineering также рекорд — 118 вакансий в сентябре.

Значительно возросло количество вакансий в Embedded (98 в сентябре) и Hardware (149). Спрос на продакт-менеджеров вернулся до довоенного уровня — 203 вакансии в сентябре. У HR и Support также рекордные значения: 348 и 225 вакансий соответственно.

Miltech и опытные специалисты

Количество miltech-вакансий в сентябре достигло рекордных 577 в месяц. В среднем на одну вакансию приходилось 6,5 отзыва.

Рынок показывает тенденцию роста спроса на опытных специалистов. В сентябре опубликовано 1325 вакансий для специалистов с опытом 5+ лет — больше, чем было в январе 2022 года. В то же время, активно растет количество вакансий для новичков — их стало на 40% больше, и сейчас публикуется более 200 ежемесячно.

Отзывы на вакансии

Среднее количество отзывов на вакансию удерживается на уровне 24. Для сравнения: в сентябре 2022 года этот показатель составил 18.

Наиболее конкурентной категорией остается Front-end – в среднем 85,5 отклика на вакансию. Однако конкуренция снижается: в сентябре 2024 года показатель был 98,7.

Впервые в сентябре Java сравнялась и даже обошла QA по числу отзывов: 62,3 против 62,1. С июня конкуренция в Java растет. В то же время, в категории HR средний уровень отзывов поднялся с 25 до 30, тогда как у Unity наоборот снизился с 49 до 30.

Растет количество ремоут-вакансий в Киеве, Львове и за границей. В других регионах Украины динамика роста не зафиксирована.

В третьем квартале увеличилось количество компаний, размещавших вакансии на DOU. В июле и сентябре их было больше 1900.

Больше всего вакансий разместила компания Genesis - 421. На втором месте SKELAR - 262. Третье место занял 427-й отдельный полк беспилотных систем "РАРОГ", разместивший 182 miltech-вакансии. Также в список самых активных работодателей вошли четыре сервисные компании.

В июле на украинском рынке труда в IT произошли положительные изменения: количество открытых вакансий превысило 7000, что является рекордным показателем с начала полномасштабного вторжения. Это почти на две тысячи вакансий больше чем в июле 2024 года.