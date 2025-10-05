ІТ-ринок праці у ІІІ кварталі 2025: вакансії зросли на 12%

У третьому кварталі 2025 року український ІТ-ринок праці продемонстрував помітне пожвавлення. За липень–вересень компанії розмістили на DOU на 12% більше вакансій, ніж у другому кварталі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на DOU.ua.

У липні зафіксовано абсолютний рекорд від початку повномасштабного вторгнення — 7210 вакансій. У вересні показник залишився майже на тому самому рівні — 7194 вакансії.

Зростання у категоріях

Найбільше вакансій додалося у категорії "Військова справа" (+291). Також відчутне зростання відбулося у маркетингу (+271). Більш ніж на 100 вакансій збільшилися показники у напрямках Front-end, Hardware та Project Manager.

Серед технічних спеціальностей особливо вирізняється AI/ML — у вересні опубліковано 160 вакансій. Для аналітиків — рекордні 446 вакансій, майже стільки ж, як і до війни. У напрямку Data Engineering також рекорд — 118 вакансій у вересні.

Значно зросла кількість вакансій у Embedded (98 у вересні) та Hardware (149). Попит на продакт-менеджерів повернувся до довоєнного рівня — 203 вакансії у вересні. У HR та Support також рекордні значення: 348 та 225 вакансій відповідно.

Miltech та досвідчені фахівці

Кількість miltech-вакансій у вересні досягла рекордних 577 за місяць. У середньому на одну вакансію припадало 6,5 відгуку.

Ринок показує тенденцію зростання попиту на досвідчених фахівців. У вересні опубліковано 1325 вакансій для спеціалістів із досвідом 5+ років — більше, ніж було у січні 2022 року. Водночас активно зростає кількість вакансій для новачків — їх стало на 40% більше, і зараз публікується понад 200 щомісяця.

Відгуки на вакансії

Середня кількість відгуків на вакансію утримується на рівні 24. Для порівняння: у вересні 2022 року цей показник становив 18.

Найбільш конкурентною категорією залишається Front-end — у середньому 85,5 відгуку на вакансію. Проте конкуренція знижується: у вересні 2024-го показник був 98,7.

Вперше у вересні Java зрівнялася та навіть обійшла QA за кількістю відгуків: 62,3 проти 62,1. З червня конкуренція в Java зростає. Водночас у категорії HR середній рівень відгуків піднявся з 25 до 30, тоді як у Unity навпаки знизився з 49 до 30.

Зростає кількість ремоут-вакансій у Києві, Львові та за кордоном. В інших регіонах України динаміки зростання не зафіксовано.

У третьому кварталі збільшилася кількість компаній, що розміщували вакансії на DOU. У липні та вересні їх було понад 1900.

Найбільше вакансій розмістила компанія Genesis — 421. На другому місці SKELAR — 262. Третє місце посів 427-й окремий полк безпілотних систем "РАРОГ", який розмістив 182 miltech-вакансії. Також до переліку найактивніших роботодавців увійшли чотири сервісні компанії.

Додамо, що у липні на українському ринку праці в IT відбулися позитивні зміни: кількість відкритих вакансій перевищила 7000, що є рекордним показником з початку повномасштабного вторгнення. Це майже на дві тисячі вакансій більше, ніж у липні 2024 року.