Италия готовит ограничение цены на газ для удешевления электроэнергии

Правительство Италии находится на финальной стадии согласования с Европейским Союзом механизма, позволяющего снизить стоимость газа, используемого для производства электроэнергии. Это должно существенно уменьшить счета за свет для населения и бизнеса накануне национальных выборов в следующем году.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

"Технические переговоры были интенсивными и конструктивными и приближают нас к решению, совместимому с европейскими правилами. Это позволит нам ввести наше мероприятие, уменьшив влияние цены на электроэнергию, произведенную из газа, на общую стоимость электроэнергии", — заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони во время выступления перед законодателями.

Как пишет Bloomberg, на итальянское правительство оказывается значительное политическое давление из-за необходимости защитить потребителей от скачка цен на энергоносители, вызванного войной в Иране и перебоями в поставках через Ормузский пролив. Ограничение цены на газ для поколения станет ключевым инструментом сдерживания инфляции.

Кроме этого, Мелони подтвердила намерение направить дополнительные поступления от НДС (полученные в результате роста цен на топливо) на финансовую поддержку домохозяйств, наиболее пострадавших от кризиса.

В то же время глава итальянского правительства критически высказалась по поводу последних инициатив Вашингтона.

"В этом контексте нам также следует рассмотреть соглашение по российскому дизельному топливу, объявленное президентом США Дональдом Трампом. Это выбор, который я считаю очень рискованным", — подчеркнула премьер.

Мелони добавила, что нынешний резкий рост цен на горючее в основном связан с обострением конфликта вокруг Ирана, а не с войной в Украине, поэтому последствия такого решения США остаются неопределенными, а риски очевидны.

Ранее сообщалось, что природный газ превратился в главную проблему для европейских трейдеров облигациями, обогнав по степени риска нефть. Истощение запасов ключевого топлива создает реальную угрозу нового скачка инфляции в регионе.