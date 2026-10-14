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Італія готує обмеження ціни на газ задля здешевлення електроенергії — Мелоні

Джорджія Мелоні
Мелоні домовилася з ЄС про зниження цін на газ

Уряд Італії перебуває на фінальній стадії узгодження з Європейським Союзом механізму, який дозволить знизити вартість газу, що використовується для виробництва електроенергії. Це має суттєво зменшити рахунки за світло для населення та бізнесу напередодні національних виборів наступного року.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

"Технічні переговори були інтенсивними та конструктивними і наближають нас до рішення, сумісного з європейськими правилами. Це дозволить нам запровадити наш захід, зменшивши вплив ціни на електроенергію, вироблену з газу, на загальну вартість електроенергії", — заявила прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні під час виступу перед законодавцями перед зустріччю європейських лідерів.

Як пише Bloomberg, на італійський уряд чиниться значний політичний тиск через необхідність захистити споживачів від стрибка цін на енергоносії, спричиненого війною в Ірані та перебоями в постачанні через Ормузьку протоку. Обмеження ціни на газ для генерації стане ключовим інструментом стримування інфляції.

Окрім цього, Мелоні підтвердила намір спрямувати додаткові надходження від ПДВ (отримані внаслідок зростання цін на пальне) на фінансову підтримку домогосподарств, які найбільше постраждали від кризи.

Водночас голова італійського уряду критично висловилася щодо останніх ініціатив Вашингтона.

"У цьому контексті нам також слід розглянути угоду щодо російського дизельного палива, оголошену президентом США Дональдом Трампом. Це вибір, який я вважаю дуже ризикованим", — підкреслила прем'єрка.

Мелоні додала, що нинішнє різке зростання цін на пальне здебільшого пов'язане із загостренням конфлікту довкола Ірану, а не з війною в Україні, тому наслідки такого рішення США залишаються невизначеними, а ризики — очевидними.

Раніше повідомлялося, що природний газ перетворився на головну проблему для європейських трейдерів облігаціями, обігнавши за ступенем ризику нафту. Виснаження запасів ключового палива створює реальну загрозу нового стрибка інфляції в регіоні.

Автор:
Тетяна Бесараб

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