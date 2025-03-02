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Италия выделила 13 миллионов евро в поддержку энергетического сектора Украины

Италия выделила 13 миллионов евро в поддержку энергетического сектора Украины
Фото: Минэнерго

Италия присоединилась к инициативе поддержки украинской энергосистемы, выделив 13 миллионов евро на восстановление энергетической инфраструктуры. Соответствующее соглашение подписал посол Италии в Украине Карло Формоза в присутствии замминистра энергетики Украины Романа Андарака.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

"Мы благодарим Италию за поддержку возобновления украинского энергосектора. Эта помощь позволит закупить необходимое оборудование и усилить устойчивость украинской энергосистемы в условиях, когда враг беспощадно атакует энергообъекты, а украинские энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное, чтобы украинцы имели свет и тепло в своих домах", — отметил он.

Фонд поддержки энергетики Украины был создан в апреле 2022 года по инициативе министра энергетики Украины Германа Галущенко и еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон. Фонд действует на базе Секретариата Энергетического Сообщества и объединяет вклады международных партнеров.

На сегодня анонсированные взносы в Фонд уже превышают 1 миллиард евро. В число доноров входят как государственные, так и частные компании из более чем 30 стран, в том числе государства-члены ЕС, Великобритания, США, а также международные и региональные организации.

Фонд стал эффективным механизмом предоставления международной помощи украинскому энергосектору. Благодаря его работе энергетики могут оперативно восстанавливать поврежденные объекты, проводить ремонты и внедрять новые энергетические мощности.

Добавим, Фонд поддержки   энергетики   Украина уже аккумулировала более 900 млн евро благодаря вкладам международных доноров. Эти средства используются для восстановления энергосистемы.

Автор:
Татьяна Гойденко