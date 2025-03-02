Італія виділила 13 мільйонів євро на підтримку енергетичного сектору України

Італія приєдналася до ініціативи підтримки української енергосистеми, виділивши 13 мільйонів євро на відновлення енергетичної інфраструктури. Відповідну угоду підписав посол Італії в Україні Карло Формоза у присутності заступника міністра енергетики України Романа Андарака.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

"Ми дякуємо Італії за підтримку відновлення українського енергосектору. Ця допомога дозволить закупити необхідне обладнання і посилити стійкість української енергосистеми в умовах, коли ворог нещадно атакує енергооб’єкти, а українські енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене, аби українці мали світло і тепло у своїх домівках", – зазначив Роман Андарак.

Фонд підтримки енергетики України було створено у квітні 2022 року за ініціативи міністра енергетики України Германа Галущенка та єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон. Фонд діє на базі Секретаріату Енергетичного Співтовариства та об'єднує внески міжнародних партнерів.

Станом на сьогодні анонсовані внески до Фонду вже перевищують 1 мільярд євро. До числа донорів входять як державні, так і приватні компанії з понад 30 країн, зокрема держави-члени ЄС, Велика Британія, США, а також міжнародні та регіональні організації.

Фонд став ефективним механізмом надання міжнародної допомоги українському енергосектору. Завдяки його роботі енергетики мають змогу оперативно відновлювати пошкоджені об'єкти, проводити ремонти та впроваджувати нові енергетичні потужності.

Додамо, Фонд підтримки енергетики України вже акумулював понад 900 млн євро завдяки внескам міжнародних донорів. Ці кошти використають на відновлення енергосистеми.