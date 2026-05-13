Из порученных президентом 52 млрд грн на ремонт дорог реально правительством выделено только 3 млрд – основатель "Автострады"

автострада
Основатель компании Максим Шкиль предупредил о возможном прекращении дорожных работ / "Автострада"

Дорожные работы в Украине могут завершиться уже с 1 июня, ведь компании не получают финансирование и работают фактически взаймы. На сегодня из 52 млрд грн, порученных президентом Владимиром Зеленским, выделено только 3 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель Комитета по развитию инфраструктуры Федерации работодателей Украины, СЕО и основатель группы "Автострада" (Autostrada) Максим Шкиль в Facebook.

"Относительно ремонта дорог: 1. Средств нет. 2. Договоры не заключены. 3. Подрядчики работают за свои средства. 4. С таким подходом с 1 июня "масштабный ремонт дорог" завершится. За защиту энергетических объектов долги 22/23 года так и не погашены. Судя по пленкам, причины всем очевидны", – отметил он.

В другом посте Шкиль добавил, что в марте Зеленский дал поручение выделить 52 млрд грн на текущий ремонт дорог, чтобы обеспечить проезд по ключевым магистралям. По его словам, речь идет не о капитальном ремонте, а исключительно о текущем ремонте для обеспечения проезда.

"Дорожная отрасль отнеслась к выполнению задачи ответственно: задействованы тысячи единиц техники и дорожных рабочих, которые с 6 утра до поздней ночи восстанавливали дорожную сеть. Долг только перед Autostrada за текущий ремонт дорог на 1 июня составит более 6 млрд грн",  подчеркнул СЕО компании.

Шкиль сообщил, что подрядчики выполняют работы до получения оплаты и при отсутствии финансирования могут остановить работы.

Как сообщало издание Delo.ua, в начале марта 2026 года президент заявил, что на ремонт дорог Украине нужно 52 млрд грн, и работы будут проведены в два этапа – до июня и до октября. Тогда он добавил, что сумма, необходимая для ремонта, значительна, но важно то, что все источники финансирования уже определены.

10 мая премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что до 1 июня в Украине планируют завершить текущие ремонты на всех дорогах общего пользования. В общей сложности дорожники должны обновить около 10 млн квадратных метров покрытия. Она отметила, что для ремонта дорог местного значения Кабмин дополнительно выделил 3,5 млрд грн.

Автор:
Майя Калына