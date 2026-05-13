З доручених президентом 52 млрд грн на ремонт доріг реально урядом виділено лише 3 млрд – засновник "Автостради"

Дорожні роботи в Україні можуть завершитися вже з 1 червня, адже компанії не отримують фінансування та працюють фактично в борг. Станом на сьогодні з 52 млрд грн, доручених президентом Володимиром Зеленським, виділено тільки 3 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Комітету з розвитку інфраструктури Федерації роботодавців України, СЕО та засновник групи "Автострада" (Autostrada) Максим Шкіль у Facebook.

"Щодо ремонту доріг: 1. Коштів нема. 2. Договори не заключені. 3. Підрядники працюють за свої кошти. 4. З таким підходом з 1 червня "масштабний ремонт доріг" завершиться. За захист енергетичних обʼєктів борги 22/23 року так і не погашені. Судячи по плівках, причини всім очевидні", – зазначив він.

В іншому дописі Шкіль додав, що у березні Зеленський дав доручення виділити 52 млрд грн на поточний ремонт доріг, щоб забезпечити проїзд ключовими магістралями. За його словами, йдеться не про капітальні ремонти, а виключно про поточний ремонт для забезпечення проїзду.

"Дорожня галузь поставилася до виконання завдання відповідально: задіяно тисячі одиниць техніки та дорожніх робітників, які з 6 ранку до пізньої ночі відновлювали дорожню мережу. Борг тільки перед Autostrada за поточний ремонт доріг на 1 червня складе понад 6 млрд грн", – наголосив СЕО компанії.

Шкіль повідомив, що підрядники виконують роботи до отримання оплати і у разі відсутності фінансування можуть зупинити роботи.

Як повідомляло видання Delo.ua, на початку березня 2026 року президент заявив, що на ремонт доріг Україні потрібно 52 млрд грн, і роботи будуть проведені в два етапи – до червня та до жовтня. Тоді він додав, що сума, необхідна для ремонту, є значною, але важливим є те, що всі джерела фінансування вже визначені.

10 травня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, до 1 червня в Україні планують завершити поточні ремонти на всіх дорогах загального користування. Загалом дорожники мають оновити близько 10 млн квадратних метрів покриття. Вона зазначила, що для ремонту доріг місцевого значення Кабмін додатково виділив 3,5 млрд грн.