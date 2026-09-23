Из-за атаки на Киев задерживаются поезда: по каким направлениям больше всего

Российская атака на Киев повлекла задержку ряда поездов. Больше всего от графика отстают рейсы из центральной части Украины, Запорожья и Днепропетровщины.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Какие поезда задерживаются

По данным uz-vezemo по состоянию на 13:50, самые большие задержки имеют следующие рейсы:

Кривой Рог-Главный - Черновцы (+9:17 час);

Кривой Рог-Главный - Рахов (+9:17);

Днепро-Главный - Ужгород (+6:38);

Запорожье-1 - Перемышль (+6:26);

Николаев Пассажирский - Львов (+5:56).

Поезда Kyiv City Express продолжают курсировать по полному кольцу, но с задержками на 10–30 минут.

Что с вокзалами

Движение пассажирских поездов во время атаки не прекращалось. На Центральном вокзале Киева и вокзале Дарница посадку и высадку пассажиров проводили через подземные переходы из-за воздушной угрозы.

В Киеве объявили отбой воздушной тревоги, железная дорога возвращается к стандартному режиму работы. Железнодорожные вокзалы столицы в результате атаки не повреждены.

"Если из-за воздушной тревоги вы не успеете на свой рейс, мы по этому же билету довезем вас другим поездом", - сообщила пресс-служба перевозчика.

Пассажирам в случае новой воздушной тревоги рекомендуют находиться в укрытии.

Напомним, Мининфраструктуры совместно с "Укрзализныцей" приступили к созданию международной коалиции партнеров для восстановления локомотивного парка и укрепления энергонезависимости железнодорожной сети.