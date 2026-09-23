RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,79

+0,08

EUR

51,33

--0,03

Готівковий курс:

USD

44,95

44,80

EUR

51,90

51,64

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації

Через атаку на Київ затримуються поїзди: за якими напрямками найбільше

нові вагони
Російська атака на Київ спричинила затримки низки поїздів / Укрзалізниця

Російська атака на Київ спричинила затримки низки поїздів. Найбільше від графіка відстають рейси з центральної частини України, Запоріжжя та Дніпропетровщини.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Які поїзди затримуються

За даними uz-vezemo станом на 13:50, найбільші затримки мають такі рейси:

  • Кривий Ріг-Головний — Чернівці (+9:17 год); 
  • Кривий Ріг-Головний — Рахів (+9:17); 
  • Дніпро-Головний — Ужгород (+6:38); 
  • Запоріжжя-1 — Перемишль (+6:26); 
  • Миколаїв Пасажирський — Львів (+5:56).

Поїзди Kyiv City Express продовжують курсувати повним кільцем, але із затримками на 10–30 хвилин.

Що з вокзалами

Рух пасажирських поїздів під час атаки не припиняли. На Центральному вокзалі Києва та вокзалі Дарниця посадку і висадку пасажирів проводили через підземні переходи через повітряну загрозу.

Наразі у Києві оголосили відбій повітряної тривоги, залізниця повертається до стандартного режиму роботи. Залізничні вокзали столиці внаслідок атаки не пошкоджені.

"Якщо через повітряну тривогу ви не встигнете на свій рейс, ми за цим же квитком довеземо вас іншим поїздом", — повідомила пресслужба перевізника.

Пасажирам у разі нової повітряної тривоги рекомендують перебувати в укритті.

Нагадаємо, Мінінфраструктури спільно з "Укрзалізницею" розпочали створення міжнародної коаліції партнерів для відновлення локомотивного парку та зміцнення енергонезалежності залізничної мережі.

Автор:
Тетяна Ковальчук

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності