Через атаку на Київ затримуються поїзди: за якими напрямками найбільше

Російська атака на Київ спричинила затримки низки поїздів. Найбільше від графіка відстають рейси з центральної частини України, Запоріжжя та Дніпропетровщини.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Які поїзди затримуються

За даними uz-vezemo станом на 13:50, найбільші затримки мають такі рейси:

Кривий Ріг-Головний — Чернівці (+9:17 год);

Кривий Ріг-Головний — Рахів (+9:17);

Дніпро-Головний — Ужгород (+6:38);

Запоріжжя-1 — Перемишль (+6:26);

Миколаїв Пасажирський — Львів (+5:56).

Поїзди Kyiv City Express продовжують курсувати повним кільцем, але із затримками на 10–30 хвилин.

Що з вокзалами

Рух пасажирських поїздів під час атаки не припиняли. На Центральному вокзалі Києва та вокзалі Дарниця посадку і висадку пасажирів проводили через підземні переходи через повітряну загрозу.

Наразі у Києві оголосили відбій повітряної тривоги, залізниця повертається до стандартного режиму роботи. Залізничні вокзали столиці внаслідок атаки не пошкоджені.

"Якщо через повітряну тривогу ви не встигнете на свій рейс, ми за цим же квитком довеземо вас іншим поїздом", — повідомила пресслужба перевізника.

Пасажирам у разі нової повітряної тривоги рекомендують перебувати в укритті.

Нагадаємо, Мінінфраструктури спільно з "Укрзалізницею" розпочали створення міжнародної коаліції партнерів для відновлення локомотивного парку та зміцнення енергонезалежності залізничної мережі.