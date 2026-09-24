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Из-за атаки РФ без электроэнергии остались потребители восьми областей: где нет света

линии электропередач
Из-за обстрелов РФ без электроснабжения остались потребители в 8 областях / Depositphotos

24 сентября в результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях временно остается без электроснабжения.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Отмечается, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение для всех абонентов, а восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

Также из-за непогоды без электроснабжения остается более 600 населенных пунктов в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской и Черниговской областях.

Относительно применения ограничений

В Минэнерго отметили, что 23 сентября применение ограничений не прогнозируется. О каких-либо изменениях с энергоснабжением узнайте на официальных ресурсах своих облэнерго.

В ведомстве призвали потребителей бережно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Свет без графиков

Лето 2026 года в Украине прошло под знаком энергетической балансировки: несмотря на более оптимистичные прогнозы, графики отключений действовали 30 июня и 1 июля.

Главными рисками остаются массированные обстрелы и летняя жара, традиционно совпадающая с плановыми ремонтами АЭС. При этом даже стремительное развитие солнечного поколения не способно полностью перекрыть дефицит, поскольку Украине до сих пор критически не хватает промышленных аккумуляторов для покрытия вечерних пиков потребления.

Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявлял, что   отключение света до 5 часов   в день в Украине возможны при условии одновременной жары и новых атак РФ по энергетической инфраструктуре.

Автор:
Светлана Манько

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