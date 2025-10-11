- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Из-за атаки РФ на Одесщине без света залы остались более 40 населенных пунктов
В ночь на 11 октября Россия массированно атаковала Одессу и область ударными беспилотниками. Повреждения получила энергетическая и гражданская инфраструктура.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ГСЧС.
"В результате попаданий вспыхнули пожары энергетической инфраструктуры и 3-этажного здания гостинично-ресторанного комплекса", - говорится в сообщении.
В прокуратуре добавляют, что от ночной атаки пострадало одно гражданское лицо. Травмирована 47-летняя женщина, доставленная в больницу.
Без электроснабжения остаются 44 населенных пункта.
Напомним, 10 октября армия РФ нанесла массированного удара по энергетическим объектам Украины. Есть повреждения в энергетических сетях и коммунальных системах в Киеве, Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях.
К концу дня энергетикам удалось восстановить часть оборудования. Благодаря этому удалось возобновить электроснабжение 540 тысяч потребителей на Левобережье Киева.
Также энергетики стабилизировали ситуацию в Запорожье и Днепропетровской области. Идет восстановление в других регионах.