Из-за атаки РФ на Одесщине без света залы остались более 40 населенных пунктов

В ночь на 11 октября Россия массированно атаковала Одессу и область ударными беспилотниками. Повреждения получила энергетическая и гражданская инфраструктура.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ГСЧС.

"В результате попаданий вспыхнули пожары энергетической инфраструктуры и 3-этажного здания гостинично-ресторанного комплекса", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавляют, что от ночной атаки пострадало одно гражданское лицо. Травмирована 47-летняя женщина, доставленная в больницу.

Без электроснабжения остаются 44 населенных пункта.

Напомним, 10 октября армия РФ нанесла массированного удара по энергетическим объектам Украины. Есть повреждения в энергетических сетях и коммунальных системах в Киеве, Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях.

К концу дня энергетикам удалось восстановить часть оборудования. Благодаря этому удалось возобновить электроснабжение 540 тысяч потребителей на Левобережье Киева.

Также энергетики стабилизировали ситуацию в Запорожье и Днепропетровской области. Идет восстановление в других регионах.