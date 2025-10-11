Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,51

+0,10

EUR

48,21

+0,07

Наличный курс:

USD

41,55

41,43

EUR

48,60

48,38

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Из-за атаки РФ на Одесщине без света залы остались более 40 населенных пунктов

дснс, одесса, острели
В Одесской области без света залы остались более 40 населенных пунктов / ГСЧС

В ночь на 11 октября Россия массированно атаковала Одессу и область ударными беспилотниками. Повреждения получила энергетическая и гражданская инфраструктура.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ГСЧС.

"В результате попаданий вспыхнули пожары энергетической инфраструктуры и 3-этажного здания гостинично-ресторанного комплекса", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавляют, что от ночной атаки пострадало одно гражданское лицо. Травмирована 47-летняя женщина, доставленная в больницу.

Без электроснабжения остаются 44 населенных пункта.

Напомним, 10 октября армия РФ нанесла   массированного удара по энергетическим объектам   Украины. Есть повреждения в энергетических сетях и коммунальных системах в Киеве, Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях.

К концу дня энергетикам удалось восстановить часть оборудования. Благодаря этому удалось возобновить электроснабжение 540 тысяч потребителей на Левобережье Киева.

Также энергетики стабилизировали ситуацию в Запорожье и Днепропетровской области. Идет восстановление в других регионах.

Автор:
Татьяна Гойденко