Через атаку РФ на Одещині без світла зали лишися понад 40 населених пунктів

дснс, одеса, обстіли
На Одещині без світла зали лишися понад 40 населених пунктів / ДСНС

В ніч на 11 жовтня Росія масовано атакувала Одесу та область ударними безпілотниками. Пошкоджень зазнала енергетична та цивільна інфраструктура.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ДСНС.

"Внаслідок влучань спалахнули пожежі енергетичної інфраструктури та 3-поверхової будівлі готельно-ресторанного комплексу", - йдеться в повідомленні.

В прокуратурі додають, що від нічної атаки постраждала одна цивільна особа. Травмовано 47-річну жінку, яку доставили до лікарні.

Без електропостачання залишаються 44 населених пункти.

Нагадаємо, 10 жовтня армія РФ завдала масованого удару по енергетичних обʼєктах України. Є пошкодження в енергетичних мережах і комунальних системах у Києві, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях.

До кінця дня енергетикам вдалося відновити частину обладнання. Завдяки цьому вдалося відновити електропостачання для 540 тисяч споживачів на Лівобережжі Києва.

Також енергетики стабілізували ситуацію на Запоріжжі та Дніпропетровщині. Триває відновлення в інших регіонах.

Автор:
Тетяна Гойденко