Надежды премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на то, что сильная экономика позволит его партии "Фидес" (Венгерский гражданский союз) одержать очередную победу на выборах в 2026 году, подвергаются сомнению из-за роста инфляции, падения морального духа населения и падения рождаемости, которую он так хочет повысить.

Об этом пишет агентство R euters.

Предупреждение центрального банка на прошлой неделе о повышенных рисках инфляции стало последней плохой новостью для венгерского лидера, правительство которого теперь сталкивается с угрозой возможных пошлин США, ударящих его экспортно-зависимой экономикой.

Венгрия пережила сильнейший всплеск инфляции в Европейском союзе после вторжения России в Украину в феврале 2022 года, и цены по-прежнему вызывают серьезную обеспокоенность у населения.

"Венгры не видели такого снижения уровня жизни с тех пор как к власти пришла партия "Фидес" (2010 года)", — сказал Балаж Сент-Ивании, политический экономист из Университета Астон, специализирующийся на Центральной Европе.

По данным страховой компании Generali, опрос ЕС, проведенный в январе, показал, что потребители стали более пессимистично оценивать свои экономические перспективы, чем год назад . Почти четыре из десяти венгров ожидают ухудшения своего финансового положения.

Ни один из 12 экономистов, опрошенных журналистами Reuters в январе , не ожидает, что экономика Венгрии достигнет 3,4% роста, заложенных Орбаном в бюджет нынешнего года. Erste Bank прогнозирует рост на уровне 2%. Европейская комиссия прогнозирует рост на уровне 1,8%, что станет пределом слабого трехлетнего периода перед национальными выборами за 15-летнее правление Орбана.

Орбан надеется, что венгры начнут лучше относиться к своим перспективам с приближением выборов, хотя его правительство, похоже, отложило ожидание более сильного экономического подъема на вторую половину этого года.

Опрос, проведенный аналитическим центром Policy Solutions в конце ноября прошлого года, показал, что венгры наиболее обеспокоены своими зарплатами, которые являются одними из самых низких в ЕС, несмотря на то, что цены на продукты питания взлетели до среднего уровня еврозоны.

"Главный вопрос будет в том, ощутят ли венгры, что они могут позволить себе чуть больше из своих доходов относительно уровня цен, сложившегося в последние годы", — отметил директор по политическим решениям Андраш Биро-Надь.

Напомним, Венгрия тормозит продление санкций против РФ и требует возобновления транзита газа по Украине . Орбан заявил, что если Украина хочет помощи, например, в введении санкций против России, тогда пусть открывает снова газовый маршрут.