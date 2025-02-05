Через нестабільну економіку Угорщини Орбан ризикує втратити владу — Reuters

Надії прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на те, що сильна економіка дозволить його партії "Фідес" (Угорський громадянський союз) здобути чергову перемогу на виборах у 2026 році, піддаються сумніву через зростання інфляції, падіння морального духу населення і навіть падіння народжуваності, яку він так хоче підвищити.

Про це пише агентство Reuters.

Попередження центрального банку минулого тижня про підвищені ризики інфляції стало останньою поганою новиною для угорського лідера, уряд якого тепер стикається з загрозою можливих мит США, які вдарять його експортно-залежною економікою.

Угорщина пережила найсильніший сплеск інфляції в Європейському союзі після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, і ціни, як і раніше, викликають серйозне занепокоєння у населення.

"Угорці не бачили такого зниження рівня життя відколи до влади прийшла партія "Фідес" (2010 року) ", — сказав Балаж Сент-Іванії, політичний економіст з Університету Астон, який спеціалізується на Центральній Європі.

За даними страхової компанії Generali, опитування ЄС, проведене в січні, показало, що споживачі стали більш песимістично оцінювати свої економічні перспективи, ніж рік тому. Майже чотири з десяти угорців очікують на погіршення свого фінансового стану.

Жоден із 12 економістів, опитаних журналістами Reuters у січні, не очікує, що економіка Угорщини досягне 3,4% зростання, закладених Орбаном до цьогорічного бюджету. Erste Bank прогнозує зростання на рівні 2%. Європейська комісія прогнозує зростання на рівні 1,8%, що стане межею найслабшого трирічного періоду перед національними виборами за 15-річне правління Орбана.

Орбан сподівається, що угорці почнуть краще ставитися до своїх перспектив з наближенням виборів, хоча його уряд, схоже, відклав очікування сильнішого економічного підйому на другу половину цього року.

Опитування, проведене аналітичним центром Policy Solutions наприкінці листопада минулого року, показало, що угорці найбільше стурбовані своїми зарплатами, які є одними з найнижчих у ЄС, незважаючи на те, що ціни на продукти харчування злетіли до середнього рівня єврозони.

"Головне питання полягатиме в тому, чи відчують угорці, що вони можуть дозволити собі трохи більше зі своїх доходів щодо рівня цін, що склався останніми роками", — зауважив директор з політичних рішень Андраш Біро-Надь.

Нагадаємо, Угорщина гальмує продовження санкцій проти РФ і вимагає відновлення транзиту газу Україною. Орбан заявив, що якщо Україна хоче допомоги, наприклад, у запровадженні санкцій проти Росії, тоді, хай відкриває знову газовий маршрут.