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Из-за ночной атаки РФ в Киеве разрушен супермаркет Varus

Varus
Из-за ночной атаки РФ в Киеве разрушен супермаркет Varus

В ночь на 8 сентября российские войска нанесли массированный удар по Киеву. В результате обстрела в Соломенском районе разрушен супермаркет сети Varus.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление Украинского совета торговых центров.

По обнародованным данным, обрушилась часть здания магазина на улице Волынской. На фото и видео с места происшествия видно, что торговый объект потерпел полное разрушение, а прилегающая территория завалена обломками. В самой сети Varus информацию о масштабах ущерба и возможных пострадавших пока не комментировали.

Последствия массированного удара по столице

В ходе ночной атаки войска РФ применили против Киева и области баллистические, крылатые и противокорабельные ракеты, а также реактивные беспилотники типа Shahed.

В столице зафиксированы значительные повреждения жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры. По информации президента Владимира Зеленского, в результате обстрела два человека погибли, еще десять получили ранения. Спасателям ГСЧС удалось спасти 13 граждан.

Напомним, ранее Россия атаковала состав сети супермаркетов Varus и уничтожила большое количество товаров. Российская армия нанесла удар по логистическому объекту компании в Киевской области, что повлекло за собой потерю продукции и задержки со снабжением.

Автор:
Максим Кольц

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