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Через нічну атаку РФ у Києві зруйновано супермаркет Varus

Varus
Через нічну атаку РФ у Києві зруйновано супермаркет Varus

У ніч на 8 вересня російські війська завдали масованого удару по Києву. Унаслідок обстрілу в Солом'янському районі зруйновано супермаркет мережі Varus.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на заяву Української ради торгових центрів.

За оприлюдненими даними, обвалилася частина будівлі магазину на вулиці Волинській. На фото та відео з місця події видно, що торговельний об'єкт зазнав цілковитих руйнувань, а прилегла територія завалена уламками. У самій мережі Varus інформацію про масштаби збитків та можливих постраждалих наразі не коментували.

Наслідки масованого удару по столиці

Під час нічної атаки війська РФ застосували проти Києва та області балістичні, крилаті й протикорабельні ракети, а також реактивні безпілотники типу Shahed.

У столиці зафіксували значні пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. За інформацією президента Володимира Зеленського, унаслідок обстрілу двоє людей загинули, ще десятеро дістали поранення. Рятувальникам ДСНС вдалося врятувати 13 громадян.

Нагадаємо, раніше Росія атакувала склад мережі супермаркетів Varus і знищила значну кількість товарів. Російська армія завдала удару по логістичному об'єкту компанії в Київській області, що спричинило втрату продукції та затримки з постачанням.

Автор:
Максим Кольц

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