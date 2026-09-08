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Війська РФ атакували "Епіцентр" у Прилуках: що відомо

Атакований ТЦ
Війська РФ атакували "Епіцентр" у Прилуках / Національна поліція України

Удень 8 вересня російські військові завдали удару по торговому центру в місті Прилуки Чернігівської області. Інформація про масштаби руйнувань та постраждалих наразі уточнюється.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на поліцію Чернігівської області.

На місці влучання працюють поліція, вибухотехніки та інші екстрені служби. Правоохоронці документують наслідки удару по цивільних об'єктах, збирають докази воєнного злочину армії РФ та охороняють територію.

Поліція закликає мешканців не підходити до місця удару через небезпеку повторної атаки та перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, раніше через атаку РФ у Прилуках спалахнула тютюнова фабрика. Удень 7 вересня через атаку РФ виникла пожежа на тютюновій фабриці в місті Прилуки на Чернігівщині, яка входить до міжнародної корпорації British American Tobacco.

Автор:
Максим Кольц

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