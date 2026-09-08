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Войска РФ атаковали "Эпицентр" в Прилуках: что известно

Атакованный ТЦ
Войска РФ атаковали "Эпицентр" в Прилуках / Национальная полиция Украины

Днем 8 сентября российские военные нанесли удар по торговому центру в городе Прилуки Черниговской области. Информация о масштабах разрушений и пострадавших в настоящее время уточняется.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на полицию Черниговской области.

На месте попадания работают полиция, взрывотехники и другие экстренные службы. Правоохранители документируют последствия удара по гражданским объектам, собирают доказательства военного преступления армии РФ и охраняют территорию.

Полиция призывает жителей не подходить к месту удара из-за опасности повторной атаки и находиться в укрытиях во время воздушной тревоги.

Напомним, ранее из-за атаки РФ в Прилуках вспыхнула табачная фабрика. Днем 7 сентября из-за атаки РФ возник пожар на табачной фабрике в городе Прилуки Черниговской области, которая входит в международную корпорацию British American Tobacco.

Автор:
Максим Кольц

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