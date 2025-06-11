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Из-за обстрела энергообъекта Херсонщина осталась без света, вода в областном центре – по часам
Ситуация с электроснабжением в Херсонской области остается сложной после обстрела важного энергетического объекта российскими войсками. В результате удара жители региона остались без света, а вода в Херсоне подается по графику.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение руководителя областной военной администрации Александра Прокудина.
Атака на энергоинфраструктуру Херсона
В Херсонской области сохраняется сложная ситуация с энергообеспечением — из-за очередной атаки российских войск поврежден критически важный объект энергетической инфраструктуры.
Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее устранить последствия обстрела и вернуть свет в жильцы. К восстановлению электроснабжения были привлечены все профильные службы и министерства.
В настоящее время сроки завершения работ остаются неопределенными.
"Призываем жителей области с пониманием отнестись к ситуации и подготовиться к вероятному длительному обесточиванию", — подчеркнул Прокудин.
По информации Херсонской МВА, в связи с отсутствием электроэнергии водоснабжения в Херсоне будет осуществляться по временному графику:
- с 7:00 до 9:00;
- с 17:00 до 19:00.
Возможны также перебои с подачей воды на верхние этажи многоэтажек.
Все службы работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию.
Напомним, весь Николаев остался без электроэнергии из-за аварийного обесточивания.