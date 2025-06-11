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Через обстріл енергооб’єкта Херсонщина залишилася без світла, вода в обласному центрі – по годинах

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Російські обстріли вивели з ладу енергооб’єкт на Херсонщині

Ситуація з електропостачанням на Херсонщині залишається складною після обстрілу важливого енергетичного обʼєкта російськими військами. Внаслідок удару жителі регіону залишилися без світла, а вода в Херсоні подається за графіком.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення керівника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.

Атака на енергоінфраструктуру Херсонщини

На Херсонщині зберігається складна ситуація з енергозабезпеченням — через чергову атаку російських військ пошкоджено критично важливий об’єкт енергетичної інфраструктури.

Енергетики докладають максимум зусиль, аби якнайшвидше усунути наслідки обстрілу та повернути світло в оселі мешканців. До відновлення електропостачання залучено всі профільні служби й міністерства.

Наразі терміни завершення робіт залишаються невизначеними.

"Закликаємо жителів області з розумінням поставитися до ситуації та підготуватися до ймовірного тривалого знеструмлення", - наголосив Прокудін.

За інформацією Херсонської МВА, у зв’язку з відсутністю електроенергії водопостачання в Херсоні здійснюватиметься за тимчасовим графіком:

  • з 7:00 до 9:00; 
  • з 17:00 до 19:00.

Можливі також перебої з подачею води на верхні поверхи багатоповерхівок.

Усі служби працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію. 

Оновлено 18.20:  Енергетична ситуація на Херсонщині залишається напруженою. Унаслідок руйнування обладнання внаслідок чергових російських обстрілів в області запроваджено погодинні відключення електроенергії, повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

АТ "Херсонобленерго" працює над розробкою відповідних графіків, які планують оприлюднити вже завтра. Тим часом тривають аварійно-відновлювальні роботи. 

Нагадаємо, весь Миколаїв залишився без електроенергії через аварійне знеструмлення.

Автор:
Ольга Опенько