Из-за обстрела на Днепропетровщине обесточены 39 населенных пунктов

На Днепропетровщине в результате вражеской атаки был поврежден энергообъект ДТЭК, из-за чего без электроснабжения остались 39 населенных пунктов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение пресс-службы ДТЭК.

Атака на энергетику

Как только разрешила ситуация безопасности, энергетики начали аварийно-восстановительные работы. По состоянию на сегодняшний день электроснабжение уже восстановлено в 19 населенных пунктах области.

Работы по возвращению света к остальным общинам продолжаются. Энергетики отмечают, что делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения во всех домах.

Напомним, российские войска вечером 19 мая нанесли ракетный удар по объектам нефтегазовой инфраструктуры группы "Нафтогаз" в Черниговской области.