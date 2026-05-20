Через обстріл на Дніпропетровщині знеструмлено 39 населених пунктів

На Дніпропетровщині внаслідок ворожої атаки було пошкоджено енергооб’єкт ДТЕК, через що без електропостачання залишилися 39 населених пунктів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби ДТЕК.

Атака на енергетику

Щойно дозволила безпекова ситуація, енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Станом на зараз електропостачання вже відновлено у 19 населених пунктах області.

Роботи з повернення світла до решти громад тривають. Енергетики наголошують, що роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання в усіх домівках.

Нагадаємо, російські війська ввечері 19 травня завдали ракетного удару по об’єктах нафтогазової інфраструктури групи “Нафтогаз” у Чернігівській області.