- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Через обстріл на Дніпропетровщині знеструмлено 39 населених пунктів
На Дніпропетровщині внаслідок ворожої атаки було пошкоджено енергооб’єкт ДТЕК, через що без електропостачання залишилися 39 населених пунктів.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби ДТЕК.
Атака на енергетику
Щойно дозволила безпекова ситуація, енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Станом на зараз електропостачання вже відновлено у 19 населених пунктах області.
Роботи з повернення світла до решти громад тривають. Енергетики наголошують, що роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання в усіх домівках.
Нагадаємо, російські війська ввечері 19 травня завдали ракетного удару по об’єктах нафтогазової інфраструктури групи “Нафтогаз” у Чернігівській області.