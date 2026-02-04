Из-за обстрелов обесточены потребители в шести областях: в отдельных регионах действуют аварийные отключения

В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры на утро 4 февраля обесточены потребители в Донецкой, Сумской, Днепропетровской, Херсонской, Черниговской и Запорожской областях.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов во время брифинга по ситуации в энергосистеме.

По его словам, энергетики совместно со спасателями продолжают восстановительные работы на энергообъектах, поврежденных в результате предыдущих вражеских атак.

Некрасов заверил, что принимаются все возможные меры по обеспечению стабильной работы энергосистемы.

Графики отключений

Замминистра напомнил, что по всей стране действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Кроме того, в связи со сложной ситуацией в энергосистеме в отдельных регионах вынужденно применяются аварийные обесточивания. После стабилизации ситуации потребители вернутся к прогнозируемым почасовым графикам.

Из-за сложных погодных условий без электроснабжения остаются 16 населенных пунктов в Одесской области. Бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий в круглосуточном режиме.

Из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украина вынуждена перейти в режим 4,5–5 очередей отключений электроэнергии, при котором продолжительность обесточений может превышать 16 часов в сутки.

Чрезвычайное состояние в энергетике

14 января президент Владимир Зеленский объявил введение чрезвычайного положения в энергетике. В Киеве создали штаб по координации ситуации, которая будет действовать постоянно. Руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также решению практических вопросов президент определил первого вице-премьер-министра – министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Президент поручил членам правительства максимально активизировать работу с партнерами для получения необходимого оборудования и дополнительной поддержки. Кабмин должен обеспечить на время такой ситуации максимальную дерегуляцию всех процессов по подключению резервного энергетического оборудования к сетям.

Что будет означать чрезвычайное положение в энергетике, читайте в материале Delo.ua.