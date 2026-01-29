Из-за погоды без электроснабжения осталось более 500 населенных пунктов

29 января в результате очередных обстрелов армии РФ по объектам энергетической инфраструктуры обесточены потребители в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях. Из-за неблагоприятных погодных условий без электроснабжения остаются более 500 населенных пунктов.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов во время брифинга по ситуации в энергосистеме.

По его словам, аварийно-восстановительные работы продолжаются во всех регионах, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Из-за неблагоприятных погодных условий без электроснабжения остаются более 500 населенных пунктов в Одесской, Винницкой, Николаевской, Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях. Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий в круглосуточном режиме.

Графики отключений

Некрасов отметил, что в Киеве и в Киевской области сохраняется дефицит мощностей. Оператор системы распределения в столице применяет временные графики с учетом имеющегося объема доступной мощности. Возврат к стабильным прогнозируемым графикам почасовых отключений произойдет после стабилизации работы энергосистемы.

Также, 29 января по всей стране действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также ограничение мощности для промышленности и бизнеса.

Из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украина вынуждена перейти в режим 4,5–5 очередей отключений электроэнергии, при котором продолжительность обесточений может превышать 16 часов в сутки.

Некрасов подчеркнул, что главной причиной вынужденных ограничений есть последствия обстрелов электростанций и подстанций системы передачи и распределения электроэнергии.

По данным Минэнерго, самой сложной остается ситуация в прифронтовых и приграничных регионах, где восстановление электроснабжения затруднено постоянными боевыми действиями.

Чрезвычайное состояние в энергетике

14 января президент Владимир Зеленский объявил введение чрезвычайного положения в энергетике. В Киеве создали штаб по координации ситуации, которая будет действовать постоянно. Руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также решению практических вопросов президент определил первого вице-премьер-министра – министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Президент поручил членам правительства максимально активизировать работу с партнерами для получения необходимого оборудования и дополнительной поддержки. Кабмин должен обеспечить на время такой ситуации максимальную дерегуляцию всех процессов по подключению резервного энергетического оборудования к сетям.

Что будет означать чрезвычайное положение в энергетике, читайте в материале Delo.ua.