Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,28

+0,05

EUR

48,50

+0,13

Наличный курс:

USD

41,25

41,16

EUR

48,77

48,55

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Из-за шатдауна в США могут задержаться поставки американского оружия в Украину

оружие
Поставки американского оружия в Украину могут задержаться из-за шатдауна в США. Фото: DR

Из-за остановки работы правительства США поставки американского оружия в Украину могут задержаться.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Telegraph, ссылаясь на собственные источники.

Снабжение американского оружия под угрозой

Собеседник издания в украинском правительстве сообщил, что дискуссии о военной поддержке Киева оказались заморожены после американского шатдауна 1 октября.

В частности, «оказались в неопределенности» переговоры о соглашении между США и Украиной по дронам, поскольку «федеральных служащих отправили домой».

«Основная проблема состоит в том, что мы ведем много дискуссий о предстоящих поставках оружия. Все будущие проекты немного пострадали, потому что люди из Пентагона, Госдепартамента и Белого дома отменили встречи, и мы тратим время из-за этого шатдауна», - заявил собеседник издания.

По его словам, другие украинские делегации, которые должны были приехать в ближайшие недели, пересматривают свои планы.

Отмена переговоров вызывает опасения, что недавнее потепление отношений может быть сорвано, тогда как Украина продолжает нести тяжелые потери на фронте.

Шатдаун в США

Как известно, финансовый год для федерального правительства США начинается 1 октября и продолжается по 30 сентября. То есть, в конце сентября заканчивается ранее согласованное государственное финансирование.

Конгресс США пропустил установленный срок из-за политических споров между демократами и республиканцами.

Поэтому 1 октября американское правительство впервые с 2019 года частично приостановило свою работу из-за несогласования финансирования.

Из-за того, что республиканцы и демократы "зашли в тупик" по субсидиям на здравоохранение и используют это как элемент предвыборной гонки перед выборами в Конгресс в 2026 году, нынешний шатдаун может затянуться.

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла законопроект об оборонной политике на 2026 год в размере 892,6 млрд долларов, в котором предусмотрено $400 млн для Украины.

Автор:
Светлана Манько