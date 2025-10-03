Через шатдаун у США може затриматися постачання американської зброї до України

Через зупинку роботи уряду США постачання американської зброї до України може затриматися.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Telegraph, посилаючись на власні джерела.

Постачання американської зброї під загрозою

Співрозмовник видання в українському уряді повідомив, що дискусії про військову підтримку Києва виявилися заморожені після американського шатдауну 1 жовтня.

Зокрема, "опинилися в невизначеності" переговори про угоду між США та Україною щодо дронів, оскільки "федеральних службовців відправили додому".

"Основна проблема полягає в тому, що ми ведемо багато дискусій про майбутні поставки зброї. Усі майбутні проєкти трохи постраждали, тому що люди з Пентагону, Держдепартаменту та Білого дому скасували зустрічі, і ми витрачаємо час через цей шатдаун", - заявив співрозмовник видання.

За його словами, інші українські делегації, які мали приїхати найближчими тижнями, переглядають свої плани.

Скасування переговорів викликає побоювання, що недавнє потепління стосунків може бути зірвано, тоді як Україна продовжує зазнавати тяжких втрат на фронті.

Шатдаун в США

Як відомо, фінансовий рік для федерального уряду США починається 1 жовтня і триває до 30 вересня. Тобто наприкінці вересня закінчується раніше погоджене державне фінансування.

Конгрес США пропустив установлений термін через політичні суперечки між демократами та республіканцями.

Тому 1 жовтня американський уряд вперше з 2019 року частково призупинив свою роботу через непогодження фінансування.

Через те, що республіканці та демократи "зайшли в глухий кут" щодо субсидій на охорону здоров'я та використовують це як елемент передвиборчої гонки перед виборами до Конгресу в 2026 році, нинішній шатдаун може затягнутися.

Раніше Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про оборонну політику на 2026 рік у розмірі 892,6 мільярда доларів, у якому передбачено $400 млн для України.