Из-за тарифов Трампа розничные торговцы США остались без товаров в канун праздников

Черная пятница
Ритейлеры США не могут завезти товары на праздничный сезон / Shutterstock

Тарифы Трампа спровоцировали хаос в цепях поставок: розничные торговцы США вынуждены выбирать между высокими пошлинами на китайские товары и более дорогими поставщиками. Это грозит самому прибыльному праздничному сезону, обеспечивающему треть годового дохода.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Ситуация создает угрозу для оживленного сезона покупок: ноябрь и декабрь обычно составляют треть годовой прибыли американских торговцев.

Тарифы или более дорогое производство

Мэтт Хассетт, основатель нью-йоркского бренда товаров для сна Loftie, столкнулся с критической ситуацией. Импортные тарифы на китайские товары, откуда Loftie снабжает будильники и лампы, нарушили его цепь поставок.

Когда Трамп угрожал повысить пошлины до 180%, Хассетт рассматривал перенос производства в Таиланд. Однако после того, как ставки для Китая были снижены до 20%, альтернативные фабрики, чьи производственные затраты были на 20% выше, оказались более дорогими, чем уплата самих тарифов.

Неопределенность наносит финансовый удар

Другие владельцы малого бизнеса также борются с балансировкой запасов. Бруклинская компания Lo & Sons, продающая дорожные сумки, потратила месяцы на изучение восьми фабрик в Камбодже и Индии, но в конце концов вернулась к своему поставщику в Китае.

Генеральный директор Дерек Ло отметил, что кроме того, что это стоило нам кучу денег на тарифные платежи, неопределенность помешала нам размещать заказы на покупку. В результате, компания имеет запасы ниже идеальных канун Черной пятницы.

Неопределенность тарифов также привела к тому, что некоторые предприятия разместили слишком большие праздничные заказы, чтобы опередить уплату пошлин. Они теперь рискуют остаться с нераспроданными товарами из-за все более хрупкого доверия потребителей, пишет Reuters.

Более десятка небольших американских розничных торговцев, опрошенных агентством Reuters, сообщили о значительном росте затрат, что заставило некоторых из них сократить рабочие места или уменьшить ассортимент товаров для экономии средств.

Напомним, что Трамп уже отменил 40-процентную пошлину на некоторые бразильские сельскохозяйственные продукты, включая кофе, говядину и фрукты.

Бразилия поставляет треть потребляемого кофе в США, которые являются крупнейшим потребителем кофе в мире, а в последнее время стала важным поставщиком говядины. Цены на кофе в розничной торговле США в этом году выросли на 40% из-за пошлин и других рыночных факторов, таких как недостаточный урожай.

Черная пятница в Украине

В Украине в этом году Черная пятница приходится на 28 ноября. Большинство крупных украинских ритейлеров и интернет-магазинов растягивают акции на целый уик-энд или даже неделю.

Как стало известно Delo.ua, прошлогодняя распродажа принесла Rozetka прирост заказов на 60% и рекордный средний чек. Покупатели массово обновляли технику, покупали сезонные товары и готовились к праздникам. По прогнозам аналитиков, 2025-й повторит эти тренды — снова ожидают бум кормами, подарками, павербанками и премиальными гаджетами.

Автор:
Татьяна Бессараб