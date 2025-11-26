Через тарифи Трампа роздрібні торговці США залишились без товарів напередодні свят

Тарифи Трампа спровокували хаос у ланцюгах поставок: роздрібні торговці США змушені обирати між високими митами на китайські товари та дорожчими постачальниками. Це загрожує найприбутковішому святковому сезону, який забезпечує третину річного доходу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Ця ситуація створює загрозу для найжвавішого сезону покупок: листопад і грудень зазвичай становлять третину річного прибутку американських торговців.

Тарифи чи дорожче виробництво

Метт Хассетт, засновник нью-йоркського бренду товарів для сну Loftie, зіткнувся з критичною ситуацією. Імпортні тарифи на китайські товари, звідки Loftie постачає будильники та лампи, порушили його ланцюг поставок.

Коли Трамп погрожував підвищити мита до 180%, Хассетт розглядав перенесення виробництва до Таїланду. Однак після того, як ставки для Китаю були знижені до 20%, альтернативні фабрики, чиї виробничі витрати були на 20% вищими, виявилися дорожчими, ніж сплата самих тарифів.

Невизначеність завдає фінансового удару

Інші власники малого бізнесу також борються з балансуванням запасів. Бруклінська компанія Lo & Sons, що продає дорожні сумки, витратила місяці на вивчення восьми фабрик у Камбоджі та Індії, але зрештою повернулася до свого постачальника в Китаї.

Генеральний директор Дерек Ло зазначив, що, окрім того, що це коштувало нам купу грошей на тарифні платежі, невизначеність завадила нам розміщувати замовлення на купівлю. У результаті, компанія має запаси нижчі за ідеальні напередодні Чорної п’ятниці.

Невизначеність щодо тарифів також призвела до того, що деякі підприємства розмістили надто великі святкові замовлення, щоб випередити сплату мит. Вони тепер ризикують залишитися з нерозпроданими товарами через дедалі крихкішу довіру споживачів, пише Reuters.

Більше десятка невеликих американських роздрібних торговців, опитаних агентством Reuters, повідомили про значне зростання витрат, що змусило деяких із них скоротити робочі місця або зменшити асортимент товарів для економії коштів.

Нагадаємо, що Трамп вже скасував 40-відсоткове мито на деякі бразильські сільськогосподарські продукти, включаючи каву, яловичину та фрукти.

Бразилія постачає третину кави, що споживається в США, які є найбільшим споживачем кави у світі, а останнім часом стала важливим постачальником яловичини. Ціни на каву в роздрібній торгівлі США цього року зросли на 40% через мита та інші ринкові фактори, такі як недостатній урожай.

Чорна пʼятниця в Україні

В Україні цього року Чорна п'ятниця припадає на 28 листопада. Більшість великих українських ритейлерів та інтернет-магазинів розтягують акції на цілий вікенд або навіть тиждень.

Як стало відомо Delo.ua, тогорічний розпродаж приніс Rozetka приріст замовлень на 60% і рекордний середній чек. Покупці масово оновлювали техніку, купували сезонні товари й готувалися до свят. За прогнозами аналітиків, 2025-й повторить ці тренди — знову очікують бум на корми, подарунки, павербанки та преміальні гаджети.