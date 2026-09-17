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Из-за технических работ в "Дії" временно недоступны жилищные услуги: что известно

Дія, смартфон, сервис
"єВідновлення" и "єОселя" недоступны в "Дії" / Дія

В "Дії" временно недоступны сервисы "єВідновлення", "єОселя" и подача заявлений на жилые ваучеры. Ограничения соединены с техническими работами.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу "Дії".

Технические работы в "Дії"

В государственном приложении и на портале "Дія" временно недоступн ряд жилых сервисов. Ограничение связано с проведением технических работ в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества.

Пока не работают сервисы раздела "єВідновлення" на портале и в приложении "Дія". Также пользователи не могут подать заявления на получение жилых ваучеров и воспользоваться услугами "єОселі".

Команда сервиса работает над возобновлением работы всех функций и обещает вернуть их онлайн как можно скорее.

Пользователей просят следить за дальнейшими сообщениями о возобновлении доступа к сервисам.

Напомним, украинские юридические лица отныне могут зафиксировать в международном Реестре ущерба новые потери, нанесенные российской агрессией. Через портал "Дія" доступны три новые категории заявлений - по перемещению бизнеса, другим экономическим потерям и гуманитарным расходам.

Автор:
Ольга Опенько

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