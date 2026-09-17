Через технічні роботи в "Дії" тимчасово недоступні житлові послуги: що відомо

У “Дії” тимчасово недоступні сервіси “єВідновлення”, “єОселя” та подання заяв на житлові ваучери. Обмеження пов’язані з технічними роботами.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу "Дії".

Технічні роботи в "Дії"

У державному застосунку та на порталі "Дія" тимчасово недоступні низка житлових сервісів. Обмеження пов’язані з проведенням технічних робіт у Реєстрі пошкодженого та знищеного майна.

Наразі не працюють сервіси розділу "єВідновлення" на порталі та в застосунку "Дія". Також користувачі не можуть подати заяви на отримання житлових ваучерів і скористатися послугами "єОселі".

Команда сервісу працює над відновленням роботи всіх функцій та обіцяє повернути їх онлайн якомога швидше.

Користувачів просять стежити за подальшими повідомленнями щодо відновлення доступу до сервісів.

Нагадаємо, українські юридичні особи відтепер можуть зафіксувати в міжнародному Реєстрі збитків нові втрати, спричинені російською агресією. Через портал “Дія” доступні три нові категорії заяв - щодо переміщення бізнесу, інших економічних втрат і гуманітарних витрат.