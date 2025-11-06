Запланована подія 2

Из-за ударов врага по энергетике в двух областях зафиксированы новые обесточивания

свет
В Украине снова действуют графики отключений света / Depositphotos

В результате очередных ударов РФ по объектам энергетической инфраструктуры на утро 6 ноября зафиксированы новые обесточивания потребителей в ряде областей. В частности, в Харьковской и Черниговской областях.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Укрэнерго".

Отмечается, что энергетические объекты получили повреждения, что повлекло необходимость восстановительных работ, которые проводятся немедленно там, где это позволяет текущая ситуация безопасности.

Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное оборудование и возобновить электроснабжение домохозяйствам и критической инфраструктуре.

В "Укрэнерго" добавили, что из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной последствиями российских обстрелов, сегодня во всех регионах Украины применяются меры ограничения потребления.

В большинстве областей действуют графики почасовых отключений. Также в период с 08:00 до 22:00 применяются графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Напомним, 6 ноября 2025 во всех регионах Украины ввели ограничение потребления электроэнергии для населения и промышленности с 08:00 до 22:00. Причина введения ограничений – последствия российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Заметим, что отключения света в Украине начались с середины октября после нескольких серий массированных атак по энергетической инфраструктуре.

Автор:
Татьяна Бессараб