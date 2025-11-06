Запланована подія 2

Через удари ворога по енергетиці в двох областях зафіксовані нові знеструмлення

світло
В Україні знову діють графіки відключень світла / Depositphotos

Внаслідок чергових ударів РФ по об'єктах енергетичної інфраструктури на ранок 6 листопада зафіксовані нові знеструмлення споживачів у низці областей. Зокрема на Харківщині та Чернігівщині.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Укренерго".

Зазначається, що енергетичні об'єкти зазнали пошкоджень, що спричинило необхідність відновлювальних робіт, які проводяться негайно там, де це дозволяє поточна безпекова ситуація.

Енергетики докладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання та відновити електропостачання домогосподарствам та критичній інфраструктурі.

В "Укренерго" додали, що через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену наслідками російських обстрілів, сьогодні в усіх регіонах України застосовуються заходи обмеження споживання.

У більшості областей  діють графіки погодинних відключень. Також у період з  08:00 до 22:00 – застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Нагадаємо, 6 листопада 2025 року в усіх регіонах України запровадили обмеження споживання електроенергії для населення та промисловості з 08:00 до 22:00. Причина запровадження обмежень — наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Зауважимо, відключення світла в Україні почалися з середини жовтня після кількох серій масованих атак по енергетичній інфраструктурі.

Автор:
Тетяна Бесараб