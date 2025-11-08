Из-за вражеской атаки на границе с Польшей временно остановлена работа пунктов пропуска

Государственная таможенная служба сообщила о временной приостановке пропускных операций на границе Украины. Оформление граждан и транспортных средств на въезд и выезд не осуществляется.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ДМС.

Причиной остановки стало повреждение электропитания после масштабного вражеского обстрела энергообъектов.

Специалисты уже работают над устранением последствий атаки. Пункты пропуска в ближайшее время заработают в штатном режиме.

"Просим учесть эту информацию при планировании своего путешествия", - говорится в сообщении.

Таможенники также не уточнили о каких именно пунктах пропуска. В то же время Западное региональное управление Госпогранслужбы "Западная граница" отмечает, что речь идет о КПП на границе с Польшей.

Напомним, в эту ночь Украина пережила еще один массированный удар.

"Масированный был удар, много баллистики – по меньшей мере 25 баллистических ракет было, также были аэробалистические и крылатые ракеты, еще более 450 беспилотников разных типов. Очень наглый, во многом удар демонстративный", - сообщил президент Владимир Зеленский.

Силы обороны обезвредили более 400 дронов, но были и удары по газовой инфраструктуре. Также зафиксировано повреждение железнодорожной инфраструктуры. На нескольких станциях отсутствует электроснабжение, а также повреждена контактная сеть на нескольких участках.