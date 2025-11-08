- Категорія
Через ворожу атаку на кордоні з Польщею тимчасово зупинено роботу пунктів пропуску
Державна митна служба повідомила про тимчасове призупинення пропускних операцій на кордоні України. Оформлення громадян та транспортних засобів на в’їзд та виїзд наразі не здійснюється.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на ДМС.
Причиною зупинки стало пошкодження електроживлення після масштабного ворожого обстрілу енергообʼєктів.
Фахівці вже працюють над усуненням наслідків атаки. Пункти пропуску найближчим часом запрацюють у штатному режимі.
"Просимо врахувати цю інформацію під час планування своєї подорожі", йдеться в повідомленні.
Митники також не уточнили про які саме пункти пропуску йдеться. Водночас Західне регіональне управління Держприкордонслужби "Західний кордон" зазначає, що йдеться про КПП на кордоні з Польщею.
Нагадаємо, цієї ночі Україна пережила ще один масований удар.
"Масований був удар, багато балістики – щонайменше 25 балістичних ракет було, також були аеробалістичні та крилаті ракети, ще більш ніж 450 безпілотників різних типів. Дуже наглий, багато в чому удар демонстративний", - повідомив президент Володимир Зеленський.
Сили оборони знешкодили більш ніж 400 дронів, але були і удари по газовій інфраструктурі. Також зафіксовано пошкодження залізничної інфраструктури. На кількох станціях відсутнє електропостачання, а також пошкоджено контактну мережу на кількох ділянках.