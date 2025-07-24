Из-за жары в Киев не будут пускать грузовики: детали ограничений движения

В Киеве с 25 по 28 июля будет ограничено движение тяжеловесного транспорта из-за прогнозируемой жары.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение КГГА.

Ограничения касаются грузовиков весом более 24 тонн или с нагрузкой на ось более 7 тонн для сохранения дорожного покрытия на улицах и дорогах города.

Время действия ограничений будет устанавливаться ежедневно в соответствии с текущим температурным режимом.

В КГГА напомнили, что такие изменения вводятся в соответствии с распоряжением КГГА от 07.07.2012 № 1173 "Об ограничении движения тяжеловесного автотранспорта на улицах и дорогах г. Киева в связи с повышением температуры воздуха".

Водителей просят отнестись с пониманием к вынужденным временным неудобствам.

Напомним, с 3 июля 2025 года в Киеве начался капитальный ремонт путепровода на пересечении проспекта Николая Бажана с Днепровской набережной - вблизи станции метро "Осокорки".