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Через спеку до Києва не пускатимуть вантажівки: деталі обмежень руху
В Києві з 25 до 28 липня буде обмежено рух великовагового транспорту через прогнозовану спеку. Ці заходи запроваджуються, коли температура повітря перевищує +28°С, з метою запобігання руйнуванню дорожнього покриття.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення КМДА.
Обмеження стосуються вантажівок вагою понад 24 тонни або з навантаженням на вісь понад 7 тонн для збереження дорожнього покриття на вулицях і дорогах міста.
Час дії обмежень буде встановлюватися щодня відповідно до поточного температурного режиму.
В КМДА нагадали, що такі зміни вводять відповідно до розпорядження КМДА від 07.07.2012 № 1173 "Про обмеження руху великовагового автотранспорту на вулицях і дорогах м. Києва у зв’язку з підвищенням температури повітря".
Водіїв просять поставитися з розумінням до вимушених тимчасових незручностей.
Нагадаємо, з 3 липня 2025 року у Києві розпочався капітальний ремонт шляхопроводу на перетині проспекту Миколи Бажана з Дніпровською набережною — поблизу станції метро "Осокорки".