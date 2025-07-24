Через спеку до Києва не пускатимуть вантажівки: деталі обмежень руху

В Києві з 25 до 28 липня буде обмежено рух великовагового транспорту через прогнозовану спеку. Ці заходи запроваджуються, коли температура повітря перевищує +28°С, з метою запобігання руйнуванню дорожнього покриття.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення КМДА.

Обмеження стосуються вантажівок вагою понад 24 тонни або з навантаженням на вісь понад 7 тонн для збереження дорожнього покриття на вулицях і дорогах міста.

Час дії обмежень буде встановлюватися щодня відповідно до поточного температурного режиму.

В КМДА нагадали, що такі зміни вводять відповідно до розпорядження КМДА від 07.07.2012 № 1173 "Про обмеження руху великовагового автотранспорту на вулицях і дорогах м. Києва у зв’язку з підвищенням температури повітря".

Водіїв просять поставитися з розумінням до вимушених тимчасових незручностей.

Нагадаємо, з 3 липня 2025 року у Києві розпочався капітальний ремонт шляхопроводу на перетині проспекту Миколи Бажана з Дніпровською набережною — поблизу станції метро "Осокорки".