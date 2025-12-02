Изменений не будет: Минюст опроверг "новые правила" покупки недвижимости с 2026 года

Министерство юстиции Украины официально опровергло информацию, распространяющуюся в социальных сетях, о якобы введении "новых правил" и дополнительных требований при покупке недвижимого имущества, которые должны вступить в силу с 1 января 2026 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление ведомства.

"Законодательство в сфере финансового мониторинга, которым урегулированы отношения, связанные с выполнением нотариусами обязанностей субъекта первичного финансового мониторинга при совершении нотариальных действий по удостоверению договоров купли-продажи недвижимого имущества в части проведения проверки источников происхождения средств, не претерпело изменений," - говорится в сообщении Минюста.

Это требование обязательно для нотариусов согласно действующему законодательству и на сегодня.

В министерстве подчеркнули, что более 10-ти лет нотариусы в Украине исполняют обязанности субъектов первичного мониторинга. Они контролируют соблюдение законодательства, направленного на предотвращение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, а также противодействие финансированию терроризма.

Согласно действующему законодательству, нотариусы обязаны проверять источники происхождения средств при проведении сделок с недвижимостью на сумму от 400 тыс. грн.

Для подтверждения законности средств граждане по-прежнему должны предоставить нотариусу соответствующие документы.

