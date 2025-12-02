Запланована подія 2

Змін не буде: Мін’юст спростував "нові правила" купівлі нерухомості з 2026 року

договір дарування, заповіт
Правила купівлі-продажу нерухомості не змінюватимуться / Depositphotos

Міністерство юстиції України офіційно спростувало інформацію, що поширюється у соціальних мережах, про нібито запровадження "нових правил" та додаткових вимог при купівлі нерухомого майна, які мали б набути чинності з 1 січня 2026 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву відомства.

"Законодавство у сфері фінансового моніторингу, яким врегульовано відносини, пов’язані з виконанням нотаріусами обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу при вчиненні нотаріальних дій щодо посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна в частині проведення перевірки джерел походження коштів, не зазнало змін," – йдеться у повідомленні Мін’юсту.

Ця вимога є обов’язковою для нотаріусів згідно з чинним законодавством і на сьогодні.

У міністерстві підкреслили, що понад 10 років нотаріуси в Україні виконують обов’язки суб’єктів первинного моніторингу. Вони контролюють дотримання законодавства, спрямованого на запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також протидію фінансуванню тероризму.

Згідно з чинним законодавством, нотаріуси зобов'язані перевіряти джерела походження коштів під час проведення операцій з нерухомістю на суму від 400 тис. грн.

Для підтвердження законності коштів громадяни, як і раніше, мають надати нотаріусу відповідні документи.

Раніше повідомлялося, що в Україні зафіксовано зменшення пропозиції вторинної нерухомості у більшості регіонів — найбільше в Кіровоградській та Черкаській областях. Тим часом ціни ростуть, а попит серед покупців падає.

Автор:
Тетяна Ковальчук