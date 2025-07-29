Извлечение монет 10 копеек: Нацбанк планирует изменения в наличном обращении

Национальный банк Украины рассматривает возможность постепенного изъятия из наличного обращения монет номиналом в 10 копеек. В настоящее время в обращении находится более 4 млрд таких монет, которые утратили свою актуальность в расчетах.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

Почему это нужно

В наличном обороте находится около 5,5 миллиардов разменных монет, из которых 1,4 миллиарда – номиналом 50 копеек, а более 4 миллиардов – 10 копеек. Ежегодно Нацбанк поддерживает обращение монет и обеспечивает банки и торговую сферу необходимым количеством мелких монет. На 2025 год запланирована чеканка 20 миллионов новых монет по 50 копеек, поскольку на них остается стабильный спрос.

В то же время, монеты номиналом 10 копеек уже потеряли свое значение в повседневных наличных расчетах. Постепенное извлечение этих монет поможет снизить затраты на их изготовление, обработку, транспортировку и хранение, что выгодно для государства и участников наличного обращения.

Предложения НБУ

Национальный банк планирует с 1 октября 2025 начать постепенное изъятие монет номиналом 10 копеек из наличного обращения. Чекан и дополнительный выпуск этих монет прекратится.

Монеты 10 копеек будут оставаться в обращении до принятия отдельного решения об их полном изъятии. Банки продолжат принимать такие монеты от населения и бизнеса для зачисления на счета или выполнения платежей, но не будут возвращать их в обращение — монеты будут изыматься и утилизироваться.

В торговых сетях 10-копеечные монеты и дальше останутся средством платежа: покупатели могут ими рассчитываться, а продавцы — выдавать ими сдачу.

О применении правил закругления

Если во время наличных расчетов монет не будет номиналом 10 копеек, предлагается применять правила закругления общей суммы чека. Подобные правила уже использовались ранее при изъятии монет номиналов 1, 2, 5 и 25 копеек.

С 1 октября 2025 года округление во время наличных платежей будет происходить по следующим правилам:

суммы с копейками от 1 до 24 закругляются вниз до ближайшей гривны;

суммы с копейками от 25 до 49 закругляются вверх до 50 копеек;

суммы с копейками от 51 до 74 закругляются вниз до 50 копеек;

суммы с копейками от 75 до 99 закругляются вверх до ближайшей гривны.

Безналичные расчеты округлению не будут по-прежнему подлежать в соответствии с правилами, действующими в Украине с 2018 года.

По опыту, такое округление существенно не влияет на уровень инфляции, поскольку оно касается только итоговой суммы в чеке, а не цен отдельных товаров.

Проект постановления правления Национального банка Украины "О постепенном изъятии из наличного обращения монет номиналом 10 копеек и внесении изменений в отдельные нормативно-правовые акты Национального банка относительно обращения мелких монет" вынесен на общественное обсуждение.

Ранее сообщалось, что на 1 июля 2025 года сумма наличных, которая находилась в обращении в Украине, составляла 859,9 млрд грн. Это на 37,5 млрд грн.