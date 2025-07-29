Вилучення монет 10 копійок: Нацбанк планує зміни в готівковому обігу

Національний банк України розглядає можливість поступового вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок. Наразі в обігу перебуває понад 4 мільярди таких монет, які втратили свою актуальність у розрахунках.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Чому це потрібно

Наразі в готівковому обігу перебуває близько 5,5 мільярдів розмінних монет, з яких 1,4 мільярда – номіналом 50 копійок, а понад 4 мільярди – 10 копійок. Щороку Нацбанк підтримує обіг монет і забезпечує банки та торговельну сферу необхідною кількістю дрібних монет. На 2025 рік заплановано карбування 20 мільйонів нових монет по 50 копійок, оскільки на них залишається стабільний попит.

Водночас монети номіналом 10 копійок вже втратили своє значення у повсякденних готівкових розрахунках. Поступове вилучення цих монет допоможе знизити витрати на їх виготовлення, обробку, транспортування і зберігання, що вигідно для держави та учасників готівкового обігу.

Пропозиції НБУ

Національний банк планує з 1 жовтня 2025 року розпочати поступове вилучення монет номіналом 10 копійок з готівкового обігу. Карбування та додатковий випуск цих монет припиниться.

Монети 10 копійок залишатимуться в обігу до прийняття окремого рішення про їх повне вилучення. Банки продовжать приймати такі монети від населення та бізнесу для зарахування на рахунки чи виконання платежів, але не повертатимуть їх у обіг — монети вилучатимуться та утилізуватимуться.

У торговельних мережах 10-копійкові монети і надалі залишаться засобом платежу: покупці можуть ними розраховуватися, а продавці — видавати ними решту.

Про застосування правил заокруглення

Якщо під час готівкових розрахунків не буде монет номіналом 10 копійок, пропонується застосовувати правила заокруглення загальної суми чека. Подібні правила вже використовувалися раніше під час вилучення з обігу монет номіналів 1, 2, 5 та 25 копійок.

З 1 жовтня 2025 року заокруглення під час готівкових платежів відбуватиметься за такими правилами:

суми з копійками від 1 до 24 заокруглюються вниз до найближчої цілої гривні;

суми з копійками від 25 до 49 заокруглюються вгору до 50 копійок;

суми з копійками від 51 до 74 заокруглюються вниз до 50 копійок;

суми з копійками від 75 до 99 заокруглюються вгору до найближчої цілої гривні.

Безготівкові розрахунки заокругленню не підлягатимуть, як і раніше, відповідно до правил, що діють в Україні з 2018 року.

За досвідом, таке заокруглення не впливає суттєво на рівень інфляції, оскільки воно стосується лише підсумкової суми в чеку, а не цін окремих товарів.

Проєкт постанови правління Національного банку України "Про поступове вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок та внесення змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку щодо обігу дрібних монет" винесено на громадське обговорення.

Раніше повідомлялось, що на 1 липня 2025 року сума готівки, яка перебувала в обігу в Україні, становила 859,9 млрд гривень. Це на 37,5 млрд грн або на 4,6% більше, ніж станом на 1 січня 2025 року (822,4 млрд грн).